Juve, Bernardeschi: «In bianconero tanta concorrenza. Sulla Nazionale…»

Juve, Bernardeschi parla direttamente dal ritiro della Nazionale italiana: «I bianconeri sono un top club, la concorrenza è alta»

Federico Bernardeschi, giocatore della Juve, ha parlato ai microfoni di Rai Sport direttamente dal ritiro della nazionale italiana. Le sue parole:

«Sappiamo che la Juventus ormai è diventata uno dei tre top club al mondo e quindi la concorrenza è tantissima. La condizione fisica per me è un problema però fa parte del gioco anche questo. Nazionale? Questo gruppo sta facendo passi da gigante, ha fatto cinque vittorie consecutive contro squadre non semplici, perché in Europa non ci sono partite semplici».