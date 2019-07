Juve, bianconeri senza rivali nelle partenze in Serie A

Cresce l’attesa per il Calendario Serie A 2019/2020: la Juve alla prima giornata difficilmente lascia punti. Ecco il dato

La Juve attende il sorteggio per conoscere il Calendario di Serie A, stagione 2019/2020.

I bianconeri restano la squadra da battere, guidati dal nuovo tecnico Maurizio Sarri e dalle tante stelle in rosa, tra cui spicca Cristiano Ronaldo.

Non a caso la Juve è la squadra che vanta il maggior numero di vittorie negli esordi di campionato: ben 56 le vittorie in 86 partite alla prima giornata per la Vecchia Signora.