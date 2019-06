Juve, blitz olandese di Paratici: si chiude per de Ligt?

La Juve è sempre più vicina a de Ligt. Paratici in Olanda per incontrare l’Ajax: la chiusura dell’affare è vicina?

Matthijs de Ligt si avvicina alla Juventus. Raggiunto l’accordo tra il difensore e il club bianconero, si lavora per chiudere tra la Juve e l’Ajax, club proprietario del cartellino.

Secondo La Stampa, Fabio Paratici è atteso in queste ore in Olanda con Raiola per chiudere la trattativa con l’Ajax: affare da 70-75 milioni di euro, bonus compresi. Contratto da 8 milioni più bonus per il difensore.