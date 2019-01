Juve, Bonucci: «Al Milan non c’era il vero Bonucci ma il passato conta poco, ora sono un uomo migliore. Immobile? Un grande attaccante»

Il centrale bianconero, Leonardo Bonucci, a parlato ai microfoni di Sky Sport, della sua breve esperienza in maglia rossonera.

Il giocatore racconta del grande cambiamento fatto nella stagione passata lontano dalla Juventus, e di come alcune brutte esperienze l’abbiano aiutato a ritrovare se stesso: «Ora sono maturato molto rispetto a prima, sono più razionale nelle mie scelte e difficile che ora faccia qualcosa di estremamente istintivo. La vita mia ha fatto affrontare dei momenti difficili che mi hanno aiutato a crescere. Ho vissuto emozioni forti sia fuori che dentro al campo. Posso dire di essere un uomo migliore di quello che ero in passato».

In seguito Bonucci si concentra sul difficile e breve periodo passato al Milan e spiega:«Ho trovato una situazione abbastanza particolare lì. Ma il Bonucci rossonero non era il vero Bonucci, non è quello che sono ora. Ma il passato non è molto importante non bisogna dargli peso, serve solo ad insegnare ad essere persone migliori. Dobbiamo impegnarci a guardare al futuro e dare il meglio sia in campionato che in Champions».

Il calciatore conclude parlando delle sue sensazioni in vista prossimo match che i bianconeri affronteranno, che vede come protagonisti Juve e Lazio, concentrandosi specialmente su Immobile: «Immobile è un grande giocatore che ha già dimostrato con i gol di essere un vero bomber. Noi dobbiamo sicuramente stare molto attenti a non concedergli spazi e dobbiamo impegnaci soprattutto sulle seconde palle con marcature preventive. La cosa più importante resta quella di non lasciargli spazio perché è lì che può far male. Anche l’anno passato quando giocavo al Milan è stato quello il nostro punto debole anche se lì era una situazione un po’ diversa».