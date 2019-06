Il difensore della Juventus Martin Caceres saluta il club bianconero dopo gli ultimi 6 mesi vissuti in bianconero

Martin Caceres, tornato alla Juventus nel corso del calciomercato di gennaio per rimpiazzare il partente Benatia, saluta nuovamente i bianconeri. Il difensore aveva firmato per 6 mesi e non rinnoverà.

Ecco le sue parole su Instagram: «Famiglia tutta Bianco Nera ⚪️⚫️ León propio nato a Torino e Juventino. Martina vita intera a Torino ❤️ Non mi dimenticherò mai..».