Juve, cambia il futuro: e se Higuain alla fine restasse?

Gonzalo Higuain alla fine potrebbe rimanere alla Juventus. Il centravanti argentino ha preso tempo con la Roma: vuole i bianconeri

Movimenti in attacco in casa Juventus con Paulo Dybala pronto al rientro a Torino ma con la valigia in mano e il biglietto direzione Manchester, sponda United. Il giocatore potrebbe essere seguito da Mario Mandzukic, finito nel mirino degli inglesi. E Higuain?

Secondo La Gazzetta dello Sport, con Moise Kean all’Everton, a questo punto non è da escludere la partenza di Higuain: un giocatore con caratteristiche differenti rispetto a Lukaku, possibile nuovo arrivo, che potrebbe consentire a Sarri di avere una alternativa importante in rosa.