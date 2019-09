Juve, c’è Buffon tra i pali per la sfida di questo pomeriggio al Verona: il portiere bianconero insegue due incredibili record

Da Juve-Verona a Juve-Verona. Dal commovente addio al sorprendente ritorno, perché la storia tra Buffon ed i bianconeri non è mai stata banale. E tornerà ad essere scritta, per un nuovo capitolo, proprio questo pomeriggio all’Allianz Stadium contro gli scaligeri.

Buffon sarà infatti titolare e, al contempo, andrà in caccia di un doppio record.Già oggi, infatti, il portiere bianconero raggiungerà Paolo Maldini in testa alla classifica dei giocatori italiani con più presenze con i club: saranno 902 gettoni per lui tra Parma e Juve. Ma nel mirino c’è anche il primato assoluto di presenze in Serie A: il conteggio al momento è di 640 a 647 in favore del rossonero.