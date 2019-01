Juve-Chievo, festa bianconera sui social: il tweet di Allegri

Le reazioni sui social dei calciatori bianconeri dopo il 3-0 in Juve-Chievo: Allegri detta la strada da seguire

Juve-Chievo, i bianconeri vincono e festeggiano sui social network dopo il 3-0 che certifica sempre più il primo posto in classifica. Napoli ricacciato via a nove punti di distacco, inizia bene il 2019 in campionato per la Vecchia Signora dopo la vittoria negli ottavi di Tim Cup e il successo in Supercoppa Italiana. Il 3-0 al Chievo Verona permette alla Juventus di salire a 56 punti in classifica dopo appena 20 turni di campionato giocati, una media spaventosa vicina al punteggio pieno. Queste le reazioni social dei calciatori bianconeri sui principali account ufficiali legati alla Juve.

«Vincere aiuta a vincere» è il monito di Leonardo Bonucci, oggi in panchina nel successo del monday night all’Allianz Stadium. Gli fa eco Chiellini: «Iniziamo il girone di ritorno con una vittoria, avanti così!». E ancora «Giro di boa. Come primi, più di prima! Non abbiamo più nulla da dimostrare ma solo traguardi da raggiungere» è il tweet di Rugani oggi andato in gol per il definitivo 3-0. Conclude Max Allegri con il suo consueto tweet nel post-partita dopo il successo odierno: «La maturità si ottiene anche giocando partite serie come quella di stasera».

