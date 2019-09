Cristiano Ronaldo e il gol. Un feeling mai mancato, nel corso della carriera di CR7. E un feeling rinsaldato da questo avvio di stagione. In rete col Parma, salvo revisione del Var, e in rete col Napoli.

Non solo, perché il numero 7 ha gonfiato la rete anche nella prima uscita in Nazionale. Con il Portogallo che si è imposto 4-2 in casa della Serbia e con l’attaccante della Juve protagonista di una rete d’astuzia per il momentaneo 3-1.

Serbia fans chanting Messi’s name. Serbia score a goal and Portugal needs another one.

Who else to come in clutch yet again?

Portugal’s Greatest ever:

Cristiano Ronaldo.pic.twitter.com/x7vyzZ8Z8W

— Mu. (@FutbolMuu) September 7, 2019