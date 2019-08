Juve, dalla Francia: può arrivare un nuovo terzino dal PSG

Il club bianconero lavora sul mercato. Nel mirino è finito Stanley Nsoki, giovane terzino sinistro di proprietà del PSG

La Juventus pesca ancora una volta in Francia? Il club bianconero ha ceduto Luca Pellegrini al Cagliari e potrebbe ingaggiare un nuovo laterale mancino. Sfumato Juan Miranda, vicino allo Schalke 04, la Juve avrebbe posato gli occhi su Stanley Nsoki.

Il giovane laterale mancino, classe ’99, potrebbe lasciare il PSG per 10-11 milioni di euro. Secondo L’Equipe i bianconeri sono pronti a sfidare il Nizza. I bianconeri avrebbero lavorato per diversi mesi con gli agenti ma il giocatore ha dichiarato di essere in procinto di cambiare procuratore. Situazione dunque in divenire.