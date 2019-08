Juve, Danilo show: esordio con gol dopo pochi secondi contro il Napoli

Incredibile all’Allianz Stadium: Juve avanti contro il Napoli grazie al gol del subentrato Danilo. Il brasiliano mette a segno la sua prima rete in A dopo aver rilevato l’infortunato De Sciglio.

Esordio da sogno per il laterale difensivo verdeoro. Per il Napoli ora si fa dura.

16′ | ⚽️ | GOOOOOOOOOOOL! Prima all’Allianz Stadium, prima azione dall’ingresso in campo, prima rete bianconera per @2DaniLuiz , decisiva la sua deviazione in area! ANDIAMO! 🇧🇷#JuveNapoli [1-0] #ForzaJuve pic.twitter.com/efuIuEMnVY

— JuventusFC (@juventusfc) August 31, 2019