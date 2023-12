Juve, De Grandis: «Mano Bani? Mi fa più piacere quando non li fischiano, ma...»

Le parole di Stefano De Grandis sul tocco di mano in Genoa-Juve di Mattia Bani, non giudicato da rigore dall’arbitro

Stefano De Grandis a Sky Sport ha detto la sua sull’episodio del mano di Mattia Bani in Genoa–Juve. Di seguito le sue parole.

«Per come viene analizzato quest’anno non conta più che ci sia un tocco precedente della coscia e il braccio è largo. A me, a dir la verità, fa più piacere quando non danno questi rigori perché credo siano tocchi ininfluenti e fortuiti. Però bisogna dire che per come viene utilizzato il regolamento negli ultimi tempi questo rigore viene sempre dato perché è come una sorta di imprudenza. Bani non se ne rende conto, il tocco è assolutamente involontario».

