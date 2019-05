Può essere la settimana decisiva per il dopo Allegri: Simone piace a Paratici e Nedved Contatti con Sinisa. E CR7 propone Mourinho

La Juventus ha salutato Massimiliano Allegri, con tutti i suoi tifosi, in occasione della partita contro l’Atalanta di domenica sera. Commozione, qualche segnale già di nostalgia, ma il libro bianconero ha bisogno di nuove pagine da scrivere e lo dovrà fare con un nuovo allenatore in panchina.

Questa appena iniziata potrà essere una settimana importante per il futuro allenatore bianconero. I nomi di Simone Inzaghi e Maurizio Sarri si rincorrono, come le strade che portano a Sinisa Mihajlovic o alle suggestioni legate a Mauricio Pochettino o allo stesso José Mourinho. Secondo la Gazzetta dello Sport, in pole position c’è Simone Inzaghi che gode di una grandissima stima dalle parti della Continassa. Lo scoglio più grande da superare, tuttavia, rimane Claudio Lotito che non ha alcuna intenzione di salutare il suo mister.