Juve, Douglas Costa piace al Psg: lo sponsor è Leonardo

Il Psg sulle tracce di Douglas Costa. L’esterno offensivo brasiliano della Juve potrebbe partire anche con Sarri

Douglas Costa nel mirino del Psg. Il club francese pensa all’esterno offensivo della Juventus per rinforzare il roster da mettere a disposizione del confermatissimo allenatore Tuchel.

Secondo Sportitalia, Leonardo, tornato al Psg, potrebbe avviare dei contatti con la Juventus per parlare del futuro del brasiliano. Il giocatore non sembra essere incedibile per la Juve: i bianconeri stanno provando a inserirlo nell’affare Pogba con lo United.