Juve, Dybala ha le idee chiarissime: presto l’incontro con la dirigenza

Paulo Dybala ha in mente solo la Juventus: ha intenzione di rimanere per giocarsi le sue chance da falso 9

Paulo Dybala ha le idee chiarissime e non intende in alcun modo cambiarle. L’argentino ha voglia di rimanere alla Juventus per dimostrare il suo valore, andato sbiadito per via di uscite non all’altezza della sua fama.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, presto ci sarà un incontro con la dirigenza bianconera (probabilmente già venerdì) per ribadire ancora una volta la volontà di rimanere a Torino, nonostante il suo nome all’interno di una trattativa intricata come quella per Romelu Lukaku.