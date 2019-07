Juve, Emre Can pigliatutto: «Qui bisogna vincere più titoli possibili»

Juve, parla Emre Can: «Qui si devono vincere più titoli possibile. Vogliamo lo scudetto e fare bene in Champions League»

Il giocatore della Juve, Emre Can, direttamente dal ritiro asiatico bianconero ha rilasciato un’intervista al quotidiano TuttoSport. Ecco le sue parole:

«Ci sono tante cose nuove, giocatori e allenatore. Noi dobbiamo metterci a disposizione del mister e siamo felici di farlo. Alla Juventus bisogna vincere quanti più titoli possibile. I tesserati di questa società lo sanno. Noi vogliamo vincere ancora lo scudetto e fare bene in Champions League. Come ho detto prima, vogliamo vincere il più possibile. Ma sappiamo che non sarà facile»