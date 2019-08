Juve, Emre Can può partire: contatti con due big straniere

La Juve vende Emre Can? Il tedesco potrebbe finire sul mercato: contatti in corso con Bayern Monaco e Barcellona

Emre Can lascia la Juve? Il centrocampista tedesco non è considerato un intoccabile e potrebbe anche partire. Preso a zero dal Liverpool, il tedesco può garantire una quarantina di milioni: secondo La Gazzetta dello Sport, il club bianconero sta trattando la cessione con due club stranieri.

Intensificati i contatti con Barcellona e Bayern Monaco. Sullo sfondo c’è anche il PSG ma il giocatore non gradirebbe questa opzione.