Juve, fatturato da record: si tocca il mezzo miliardo

L’effetto Ronaldo si fa sentire anche sui ricavi 2018-2019: quasi mezzo miliardo. In questo modo si sostiene il debito

L’acquisto di Cristiano Ronaldo di un anno fa inizia a dare i propri frutti anche fuori dal campo. Come riporta la Gazzetta dello Sport, la Juventus ha toccato il mezzo miliardo di fatturato. Incrociando i dati del primo semestre bianconero con quelli del secondo contenuti nel prospetto della controllante Exor, emerge una perdita di circa 40 milioni.

I ricavi lordi ammontano a 621 milioni: al netto delle plusvalenze da cessione calciatori, che stimiamo attorno a quota 125, si arriva a circa 495 milioni. Un record per il calcio italiano, un balzo notevole rispetto ai 411 milioni del 2017-18. Proprio la crescita più rapida dei ricavi ha reso sostenibile il debito, che al 30 giugno ha toccato i 464 milioni (310 milioni dodici mesi prima): stimando per il 2018-19 l’Ebitda a 162 milioni, il rapporto sarebbe di 2,9, quindi inferiore al limite (3,5) indicato da Banca Imi come soglia da non superare.