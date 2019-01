Juve e Fiorentina si sfidano per Vuksovic, il “nuovo Tudor”

Mario Vuskovic è divenuto oggetto del desiderio di Fiorentina e Juve che sono pronte a sfidarsi a suon di milioni per il classe 2001

Mario Vuskovic. Forse un nome che non vi suonerà famigliare al momento ma che in futuro, probabilmente, occuperà le prime pagine dei giornali. Stiamo parlando del difensore centrale classe 2001 che milita nell’Hajduk Spalato e che piace molto ai club italiani. In forte pressing c’è la Fiorentina e sullo sfondo anche la Juve.

La viola, però, come riportato dal Corriere dello Sport-Stadio, vorrebbe anticipare tutte le possibili concorrenti. Come? Offrendo tre milioni di euro per il suo cartellino. Lui è la risposta alla possibile partenza di Milenkovic, che piace sempre ai bianconeri e alle big della Premier League. A testimonianza di quanto scritto sopra, Vuskovic è stato inserito dal Guardian tra i 60 giocatori più importanti e promettenti nati dopo il 2001.