Pistocchi contro la Juve: «Ha vinto, ma non è mai convincente»

Pistocchi ha voluto fare delle dichiarazioni dopo il successo all’ultimo momento da parte della Juve contro il Frosinone

Sui social, Maurizio Pistocchi ha commentato così Juve–Frosinone: una vittoria conquistata praticamente allo scadere.

«Rugani all’ultimo respiro da alla #Juventus tre punti molto importanti contro un ottimo #Frosinone. Dopo il gol lampo di #Vlahovic al 3’, #Cheddira fa 1:1 al 14’ e #Brescianini porta avanti l’11 di #DiFrancesco, ma ancora #Vlahovic -ottimo-fa 2:2 al 32’. Partita aperta e equilibrata, anche nella ripresa, la #Juve spinge ma non è quasi mai pericolosa, #Allegri toglie i no spendo #Chiesa, il #Frosinone tiene il campo con ordine e equilibrio. Sull’ultimo angolo al 95’, nel #Frosinone entra #Monterisi per difendere sulle palle alte ma #Vlahovic batte tutti e #Rugani dalla linea di fondo brucia tutti e segna il gol del 3:2 che mantiene le distanze dal #Milan. La #Juve resta al 2^posto ma la sua prestazione non è stata convincente».