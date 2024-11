Juve, Giuntoli: «Scudetto? Siamo lì, vogliamo sognare. Sul mercato di gennaio…»

Le parole di Cristiano Giuntoli, dirigente della Juventus, sul nuovo progetto bianconero che ha il compito di guidare. Tutti i dettagli

Cristiano Giuntoli ha parlato a Sky Sport del nuovo progetto della Juventus.

SUL CAMPIONATO – «È il bello di questo campionato, con tante squadre lassù in cima che crea tensione quella giusta. Noi abbiamo avuto qualche infortunio di troppo ma grazie al mister e ai ragazzi siamo ancora lì che cerchiamo di non smettere di sognare».

SULL’INIZIO DI STAGIONE – «Noi siamo molto contenti per l’operato del mister. Non era facile ripartire quasi da zero, siamo una delle squadre più giovane dobbiamo continuare così».

SUL MERCATO – «In questo momento ci stiamo guardando intorno. Siamo alla finestra e stiamo valutando un po’ di situazione, stiamo aspettando il momento giusto ma i tempi sono prematuri. Non abbiamo ancora affondato con nessuno in particolare. Che caratteristiche deve avere? Deve essere un ragazzo disponibile e mettersi in discussione per giocare con la Juve»

L’INTERVISTA INTEGRALE A GIUNTOLI SU JUVENTUS NEWS 24