Juve, Giuntoli: «Kean? Anche se dovesse partire...»

Cristiano Giuntoli, direttore sportivo della Juventus, ha parlato a Sky Sport a margine della cerimonia dei Globe Soccer Awards

Cristiano Giuntoli, direttore sportivo della Juventus, ha parlato a Sky Sport a margine della cerimonia dei Globe Soccer Awards. Ecco le sue dichiarazioni.

PAROLE – «Ora sono alla Juventus dove mi hanno accolto benissimo e stiamo facendo un grandissimo lavoro. Stiamo lavorando coi giovani e dobbiamo continuare così. L’ambizione ci vuole sempre, anche negli anni di transizione. Quest’anno la nostra ambizione è tornare in Champions League anche per valorizzare i nostri ragazzi. Kean? E’ un ragazzo che ha tante richieste, stiamo valutando il da farsi col suo agente per il suo bene e per il bene nostro. Anche dovesse partire, il nostro mercato è chiuso».