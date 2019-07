Juve, Higuain aggrappato al bianconero: può davvero restare? Il Pipita prova a sovvertire il naturale ordine delle cose

Nella prima di Sarri da allenatore della Juventus, la scena se la prende niente di meno che Gonzalo Higuain. Proprio lui. Nella partita col Tottenham è troppo presto per vedere sarrismo, Sarri-ball e affini e allora ecco che il Pipita – in campo nella ripresa – fa quello che gli riesce meglio: gol. «L’atteggiamento è l’aspetto positivo. Si sta allenato bene e contro il Tottenham ha fatto bene. (…) Al di là del goal e della prestazione è l’atteggiamento in allenamento che è molto positivo», ha spiegato il tecnico sull’argentino nella conferenza post gara.

E se la brillantezza del Pipa si può parzialmente attribuire al fatto che «dalla sua meno inattività rispetto ai compagni, visto che nella scorsa stagione ha giocato partite importanti fino a fine maggio», è innegabile che Higuain ci stia mettendo del suo per provare perlomeno a mettere in difficoltà (o ad aiutare?) una dirigenza che continua a lavorare alla sua cessione. Quel colloquio personale con Nedved e Paratici prima del match di Singapore spiega di una situazione il cui finale non è scritto col pennarello indelebile. O almeno non ancora.