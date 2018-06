Juve, Higuain al Chelsea dipende da Sarri

Che ne sarà di Gonzalo Higuain? Il suo futuro dipende da Sarri: l’ex tecnico del Napoli e la punta della Juventus potrebbero ritrovarsi al Chelsea

Il futuro di Gonzalo Higuain dipende anche da Maurizio Sarri. Il tecnico toscano potrebbe andare al Chelsea e potrebbe portare con sé il centravanti della Juventus. Non è finita la trattativa tra i Blues e il mister ormai ex Napoli, perché c’è ancora uno spiraglio per il suo approdo in Inghilterra. Se Sarri decidesse di andare a Londra allora il Pipita potrebbe seguirlo, dato che tra i due il rapporto è ottimo fin dai tempi di Napoli. Il problema è che Sarri può pure essere d’accordo sul trasferimento in Premier, ma è il Chelsea a avere il coltello dalla parte del manico nella scelta dell’allenatore.

Per ora sono in vantaggio Laurent Blanc e Luis Enrique, ma Sarri è in corsa. Va da sé che anche l’addio di Higuain alla Juventus torna di attualità. La Vecchia Signora non si opporrebbe alla cessione dell’argentino, qualora arrivasse il gruzzoletto richiesto, ovverosia sessanta milioni di euro. La Juve vedrebbe di buon occhio la cessione del Pipita al Chelsea anche perché potrebbe avere qualche chance in più per prendere Alvaro Morata, centravanti spagnolo dei londinesi che fa impazzire il mondo bianconero. Ma per ora è ancora tutto in divenire.