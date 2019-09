Juve, Higuain: «Ho sempre voluto rimanere qui. Lottiamo per tutto»

Juve, Higuain parla della squadra bianconera: «Dal primo giorno di mercato volevo restare qui. Siamo una grande squadra, bisogna lottare»

L’attaccante della Juve, Gonzalo Higuain, ha rilasciato un’intervista ai microfono di Sky Sport. Ecco le sue dichiarazioni:

«Dal primo giorno io volevo restare alla Juve e oggi sono molto contento. Siamo una grande squadra con una grande tifoseria. Sarri? Ogni anno devo riconquistare l’allenatore, quello che è successo la scorsa stagione è il passato. Per me è importante il presente, sono in una grande squadra e dobbiamo lottare per tutto. Fiorentina? Mi aspetto una partita durissima, al Franchi si soffre ma noi siamo la Juventus».