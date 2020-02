Juve Inter, annullata la conferenza stampa di Sarri

Conferenza stampa Sarri annullata: il tecnico non parla prima di Juve Inter. Provvedimento precauzionale per l’emergenza Coronavirus

Come informa l’ufficio stampa della Juve, Maurizio Sarri non parlerà in conferenza stampa alla vigilia del match scudetto contro l’Inter. Il tecnico bianconero, al pari di Antonio Conte, non presenzierà in sala stampa davanti ai giornalisti per provvedimento precauzionale relativo all’emergenza Coronavirus.

Sarri così come Pioli, Juric, De Leo e tanti altri tecnici della Serie A hanno seguito le norme stilate dalle regioni dove ci sono stati casi di Coronavirus.