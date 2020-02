In estate Juve e Inter si sfideranno per almeno tre obiettivi comuni sul mercato: ecco i profili seguiti da Marotta e Paratici

Domani Derby d’Italia in campo, in estate sarà sul mercato. Ne è sicuro Tuttosport che spiega come i due club avranno obiettivi comuni nel prossimo calciomercato estivo.

Sia Paratici che Marotta, infatti, seguono piste simili, soprattutto italiane: da Castrovilli a Chiesa, senza dimenticare ovviamente Tonali. Non mancheranno le scintille. Come in campo domani sera.