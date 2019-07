Juve-Inter, scontri tra le tifoserie al di fuori dello stadio – VIDEO

Scontri a Nanchino tra i tifosi cinesi di Juventus e Inter: lancio di bottiglie e striscione nerazzurro «Rubare è nel DNA della Juve»

Non il migliore modo di iniziare il primo derby d’Italia della stagione. Come testimoniano alcuni video in arrivo dalla Cina, c’è stata tanta tensione al di fuori dello stadio di Nanchino teatro della sfida delle due squadre.

Lancio di bottiglie verso i tifosi nerazzurri che hanno esposto uno striscione in cinese con scritto “Rubare è nel DNA della Juve». Non può esserci mai spazio per la tranquillità quando si parla di Juventus-Inter.