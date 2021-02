Juve Inter, storia di una rivalità: Ronaldo-Iuliano fino ad Agnelli-Conte

Juventus-Inter non è mai una gara banale: le storie tese tra le due società sono tante, fino ad arrivare alla lite Agnelli-Conte

La storia tra Juventus e Inter è costellata da grandi partite e da polemiche storiche. La Gazzetto dello Sport ripercorre la storia. La prima volta nel 1945, Juve avanti 2-1 e gol/non gol non verificabile per i nerazzurri.

PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVE VAI SU JUVENTUSNEWS24

Il più classico invece nel 1961: 0-2 a tavolino per i nerazzurri per invasione di campo. La Caf però decide per far rigiocare la partita: l’Inter perde a Catania e contro la Juve manda in campo la Primavera. Finisce 9-1 per i bianconeri, con 6 gol di Sivori e l’esordio di Mazzola. Nel 1998 poi forse il punto più alto della polemica, ovvero quello dello scontro Ronaldo-Iuliano per arrivare al 2006 e a Calciopoli con lo “Scudetto di cartone” fino al più recente, nel 2018, con la querelle sulla mancata espulsione di Pjanic fino ad arrivare alla lite Agnelli-Conte.