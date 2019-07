La partita tra Juve e K League è finita 3-3, con Higuain che ha mostrato i suoi attuali pregi e difetti. Analisi tattica

Higuain ha sempre giocato in queste prime amichevoli della Juve, mostrando i pregi e i difetti di questa sua attuale fase della carriera. Soprattutto una non eccelsa velocità di esecuzione e rapidità nello stretto (basti pensare al brutto pallone perso che ha portato al gol del Team K-League).

Tuttavia, in una Juve che non riesce ancora bene a sfruttare i corridoi interni – anche per le molte assenze – i suoi movimenti a venire incontro hanno dato un utile riferimento centrale tra le linee. Nel gol di Muratore si è vista la grande associatività del Pipita, che ha creato lo spazio e premiato l’inserimento della mezzala: una delle giocate tipiche di Sarri.