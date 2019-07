Juve, la maglia di Higuain non è in vendita: altro segnale al Pipita

La maglia di Gonzalo Higuain non è in vendita sullo store online della Juventus: altro segnale d’addio per il Pipita

Gonzalo Higuain e la Juventus separati in casa? Il centravanti vorrebbe restare a Torino, la società non sembra essere dello stesso avviso e ogni segnale sembra portare all’addio del Pipita.

La maglia numero 21 di Higuain non è tra quelle che si possono acquistare nello store della Juve. Altro segnale della volontà del club di accelerare l’uscita del Pipita per far posto ad altri attaccanti. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.