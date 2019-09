Juve, la nuova vita di Higuain. 70 giorni per rinascere

Juve, Higuain e la sua nuova vita. In settanta giorni il centravanti è rinato: ora è lui il compagno perfetto per Cristiano Ronaldo

70 giorni. Tanti sono bastati a Gonzalo Higuain per passare da esubero a protagonista nella Juventus di Maurizio Sarri. Non è un mistero che i bianconeri l’avrebbero venduto con piacere a inizio calciomercato.

Il Corriere dello Sport analizza come sia diventato in poco tempo il partner ideale per Cristiano Ronaldo. La presenza del tecnico che l’ha coccolato a Napoli e che l’ha voluto fortemente al Chelsea è sicuramente un fattore fondamentale.