Juve, l’infermeria si svuota: quattro rientri in vista del derby della Mole

Si svuota l’infermeria della Juve: quattro giocatori sono pronti a tornare a disposizione in vista di Dinamo Kiev e Torino

La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto della situazione in casa Juve per quanto riguarda gli infortunati e i rientri in campo. Contro la Dinamo Kiev dovrebbero rivedersi titolari sia Leonardo Bonucci e sia Cristiano Ronaldo, a riposo nel match col Benevento.

Archiviati gli impegni di coppa, Pirlo potrebbe avere a disposizione l’intero pacchetto difensivo al completo, con Chiellini e Demiral che potrebbe accomodarsi in panchina per il derby di sabato col Torino.