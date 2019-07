Juve, lo scambio Lukaku Dybala si può fare: pressing sulla Joya

La Juventus vuole chiudere lo scambio Lukaku Dybala con il Manchester United. Solo l’argentino può farlo saltare

La Juventus è in pole per l’acquisto di Romelu Lukaku, attaccante del Manchester United che può arrivare grazie a uno scambio con Paulo Dybala. Paratici, secondo Il Corriere dello Sport, è in pressing sulla Joya per convincerlo ad accettare la destinazione inglese.

Si lavora anche a un conguaglio per la Juventus da 15-20 milioni di euro. Ora i bianconeri sono in pole e in netto vantaggio sull’Inter: solo un rifiuto di Paulo Dybala, che non sembra più rientrare nei piani, può far saltare tutto.