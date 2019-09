Juve, Mandzukic in partenza: sirene anche dalla MLS per la punta

Mandzukic di fronte a un bivio: non solo il Qatar nel futuro dell’attaccante della Juve, ma anche un interessamento dalla MLS

Ha certo destato scalpore la notizia della mancata convocazione di Mandzukic per il match tra Fiorentina e Juve. Sul giocatore, tuttavia, non ci sarebbe soltanto l’ombra di un trasferimento immediato in Qatar.

Sul giocatore, fa sapere Gianluca Di Marzio, ci sarebbe anche il Los Angeles FC, club di MLS. Mandzukic, qualora dovesse scegliere gli USA, potrebbe attuare il tesseramento soltanto a mercato riaperto.