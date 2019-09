Juve, Matuidi: «Il razzismo va combattuto anche con la tecnologia, sulla Champions…»

Blaise Matuidi ha parlato ai microfoni di Sky Sport del tema razzismo negli stadi. Ecco le parole del centrocampista francese

Intervistato in esclusiva da Sky Sport, Blaise Matuidi ha parlato del tema razzismo negli stadi e dei metodi da adottare per debellarlo.

RAZZISMO – «Possiamo migliorare, è un dovere. Bisogna combattere il razzismo, negli stadi non deve esserci. Oggi c’è tutto ciò che serve, la tecnologia per punire queste persone che non hanno niente a che fare con il calcio che penalizzano i tifosi venuti a vedere uno spettacolo»

CHAMPIONS – «Conosciamo l’importanza delle partite di Champions, sono incontri di alto livello. Ci prepariamo per arrivare in fondo e cercare la vittoria. Abbiamo una squadra costruita per fare grandi cose. Contro l’Atletico non è mai facile, li conosciamo, li abbiamo già affrontati. Ci prepareremo per fare qualcosa di positivo»