Juve Milan, che Allianz Stadium sarà? Ecco tutte le misure di sicurezza

L’Allianz Stadium sarà aperto per 300 persone per la semifinale di ritorno di Coppa Italia. Ecco tutte le misure di sicurezza

Stasera alle 21 il pallone tornerà a rotolare anche in Italia: allo Stadium si gioca Juve-Milan, semifinale di ritorno di Coppa Italia. L’impianto bianconero riapre i battenti dopo 96 giorni e solo per 300 persone, con un cerimoniale rigidissimo che scandisce tutte le varie fasi dell’evento, per limitare i contatti. Tutti dovranno portare la mascherina fino al momento di entrare in campo. Negli spogliatoi ci si cambierà a gruppi, con l’esplicita richiesta di fare in fretta, i 6 raccattapalle ammessi dovranno essere maggiorenni.

CHI PUÒ ENTRARE – Come riporta Gazzetta tra i 300 ammessi ci saranno 60 persone appartenenti alla squadra ospite, 4 delegati tra Lega e antidoping, 10 giornalisti per la carta stampata, 10 fotografi, 20 licenziatari dei diritti tv, 65 uomini addetti alla produzione, 25 steward e 6 persone per il presidio igienico. Lo Stadium è stato diviso in 3 zone: interno (zona tecnico/sportiva), tribuna (area media/stampa), esterno (tv, compound, parcheggi) e ognuna non potrà ospitare più di 130 persone