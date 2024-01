Juve Milik: «Mi spiace, non volevo mettere in difficoltà la squadra»

Le parole di Arkadiusz Milik, attaccante della Juve, dopo l’espulsione rimediata contro l’Empoli nel pareggio dei bianconeri

Milik via Instagram ha pubblicato un messaggio di scuse dopo l’espulsione rimediata al 18′ di Juve Empoli (con l’ausilio del VAR) per una scivolata ingenua. Di seguito le parole dell’attaccante bianconero.

IL MESSAGGIO DI MILIK – «Mi dispiace, non volevo mettere in difficoltà i miei compagni, non era mia intenzione…chiedo scusa. Forza Juve».

