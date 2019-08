Juve Napoli, Dybala verso un’altra panchina: il Psg rimane lontano

Paulo Dybala si appresta a sedersi nuovamente in panchina dopo averlo fatto anche contro il Parma: sullo sfondo c’è il Psg

I 90 minuti di panchina di Parma avevano stizzito non poco Paulo Dybala, che era rientrato immediatamente negli spogliatoi dopo aver buttato la pettorina. E stasera? La Joya non sarà nuovamente titolare e, se non dovesse entrare, nessuno sa la reazione che potrebbe avere.

Lui in allenamento continua ad allenarsi in maniera esemplare (come confermato dallo stesso Martusciello in conferenza), come è anche certo che rimarrà sul mercato fino alla dead line di lunedì. Il Psg (bloccato dal caso Neymar) rimane sullo sfondo e non ha ancora mosso passi ufficiali. Se non dovesse approdare in Francia, per Dybala si preannuncia una stagione all’insegna della Tristeza