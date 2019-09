Juve-Napoli è anche nel gesto di Chiellini con Koulibaly – FOTO

Juventus-Napoli è stato anche il gesto di Chiellini con Koulibaly: il difensore ha consolato l’azzurro dopo l’autogol finale

Le immagini di Chiellini in mezzo al campo a fine partita, con le stampelle, intento a consolare Kalidou Koulibaly, hanno fatto e stanno facendo il giro del web.

Il difensore della Juventus, ko per un problema al crociato, non è voluto mancare e ha assistito alla gara dalla panchina. A fine partita l’ingresso in campo e l’abbraccio consolatorio con Koulibaly. Campioni dentro e fuori dal campo!