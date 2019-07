Il vice presidente della Juve, Pavel Nedved, ha parlato di Sarri, De Ligt e dell’obiettivo Champions League

Prima dell’inizio del sorteggio del calendario di Serie A, il vice presidente della Juve, Pavel Nedved, ha parlato così di Sarri e dell’arrivo di De Ligt in bianconero.

Ecco le sue parole a Sky Sport: «Le prime sensazioni con Sarri? Difficile vedere l’operato di un tecnico ad oggi. Siamo contenti per ora. De Ligt? È stato molto faticoso il suo acquisto. È stata una scelta del presidente per il futuro. Abbiamo battuto una concorrenza molto forte. Obiettivo Champions? Tutti si stanno rinforzando. Ma è in Italia che le squadra si stanno rinforzando. Son convinto che il campionato sia molto più duro degli scorsi anni. La Juve sarà pronta».