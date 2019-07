Juve, Notts County nei guai: i bianconeri offrono le maglie ai “cugini” inglesi

Fornirono le maglie bianconere alla neonata Juve: bel gesto di Agnelli nei confronti del Notts County a distanza di 117 anni

Splendido gesto di Andrea Agnelli, presidente della Juve: offerta un’ampia fornitura di materiale da gioco al Notts County. Come ricorda Tuttosport, il club inglese bianconero fornì le prime casacche a strisce ai piemontesi 117 anni fa.

Agnelli aveva già dato l’ordine all’Adidas, ma la squadra di Nottingham ha rifiutato per evitare una penale salatissima con la Puma, sponsor del Notts che ha interrotto la fornitura per via dei mancati pagamenti.