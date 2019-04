Il direttore sportivo della Juventus, Fabio Paratici, ha parlato del futuro di Allegri e di Ronaldo in bianconero

Poco prima dell’inizio del match tra Juventus e Fiorentina, Fabio Paratici ha parlato del futuro di Allegri e di Ronaldo in bianconero.

Il direttore sportivo della Juve ha rilasciato le seguenti dichiarazioni a Dazn: «Sarà il nostro futuro, è sorridente come lo siamo noi. Allegri? Ha già parlato Agnelli per lui. Mercato? Non è il momento di parlarne».