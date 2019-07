Juve, per Ramsey e Douglas Costa niente tournée: ecco perché

Juve, Ramsey e Douglas Costa non partiranno per la tournée in Asia col resto dei compagni. Ecco perché Sarri li lascia a Torino

Aaron Ramsey e Douglas Costa non partiranno per la tournée in Asia con la Juve. È quanto deciso da Maurizio Sarri, che eviterà di portare col resto dei giocatori il gallese e il brasiliano per agevolare il loro recupero fisico.

TuttoSport sottolinea come il tecnico toscano punti molto sul brasiliano, ragion per cui gli consentirà di rimanere a Torino per farlo dedicare a terapie e allenamenti personalizzati. Discorso analogo per l’ex Arsenal, che sta ancora smaltendo il brutto infortunio muscolare subito il 18 aprile.