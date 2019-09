Juve, Perin torna in gruppo: «Amo le critiche e i complimenti» – VIDEO

Juve, Perin torna ad allenarsi in gruppo: il portiere è reduce da un fastidio muscolare. Ecco le sue parole – VIDEO

Mattia Perin è tornato ad allenarsi in gruppo. Il portiere della Juventus ha postato su Instagram un video con una didascalia davvero d’impatto:

«Amo le critiche ed i complimenti di questo sport, amo il gioco del CALCIO e fin quando questo amore sarà così radicato e profondo dentro di me, fin quando sentirò ardere dentro di me l’amore per la competizione sarò sempre pronto a superare ogni ostacolo che mi troverò davanti».