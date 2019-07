Juve, Pjanic: «Con Sarri ci divertiremo. Pronto a toccare 150 palloni»

Le parole di Miralem Pjanic sull’impatto con Maurizio Sarri. Ecco le dichiarazioni del centrocampista bianconero

Miralem Pjanic ha parlato da Singapore, a margine di un evento promozionale. Ecco le parole del centrocampista della Juve riportate dal Corriere dello Sport su Sarri: «E’ un grande allenatore che ha vinto l’ultima Europa League. Si vede che è preparato e con lui sono convinto che ci divertiremo. Adesso dobbiamo capire il calcio che ha in mente: giorno dopo giorno stiamo cercando di metterlo in pratica, sia in fase offensiva sia difensiva».

E sui famosi 150 palloni a partita: «Il mio obiettivo è arrivare a quella cifra, ma non è importante se arriverò a 150 o a 120. L’unica cosa che conta è aiutare i compagni a esprimere un calcio fluido, fatto di palla a terra e di velocità nella circolazione. Siamo una formazione ricca di qualità e con calciatori come i nostri possiamo fare molto bene».