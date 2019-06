Juve Pogba: lavori in corso, entra Douglas Costa nell’affare?

La Juve continua a lavorare per Paul Pogba: i bianconeri vogliono il ritorno a Torino del centrocampista francese

La Juve continua a coltivare il sogno Paul Pogba. Nei viaggi inglesi di Fabio Paratici per sbloccare la trattativa per Maurizio Sarri, il ds bianconero ha sicuramente incontrato alcuni dirigenti del Manchester United per parlare del Polpo.

Come spiega La Gazzetta dello Sport, la richiesta dei Red Devils non si abbasserà: 150 milioni di euro e questo è già un grosso ostacolo. Per questo motivo la Juve starebbe pensando di inserire una contropartita gradita ad Old Trafford per ammortizzare l’affare: un nome su tutti? Douglas Costa.