Juve, possibile futuro inglese per Kean e Khedira: i dettagli

La Juventus pensa anche alle cessioni. I bianconeri potrebbero cedere Kean e Khedira in Premier League: i dettagli

Fattore K in uscita per la Juventus. Kean e Khedira infatti sono destinati a lasciare il club bianconero. Secondo La Gazzetta dello Sport, i due calciatori hanno mercato in Inghilterra e piacciono al Wolverhampton. Ma non solo.

Per Kean è sempre viva l’ipotesi Everton (la Juve continua a chiedere 35-40 milioni di euro). Khedira invece preferirebbe tornare in Germania ma non esclude la soluzione inglese.