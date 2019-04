Juve, una sola preoccupazione a Ferrara: dov’è finito il vero Dybala?

Juve, la sconfitta di Ferrara contro la Spal crea una sola preoccupazione: dov’è finito il vero Dybala?

Non soltanto non ci è riuscito. La sensazione, a tratti, è che nemmeno ci abbia provato. Perché, se per certi versi la trasferta odierna contro la Spal si è rivelata per la Juventus un “fastidio” in vista del ritorno di Champions League con l’Ajax, per il “diez” argentino la sfida di Ferrara aveva il sapore della grande occasione. Per ribaltare una gerarchia interna che, ormai, sembra vederlo – nelle notti che più contano – alle spalle di Bernardeschi.

E invece, ancora una volta nelle ultime settimane, la Joya non è andato oltre il compitino. Qualche pallone lavorato, qualcun altro smistato. Ma mai la sensazione – a livello mentale ancor prima che tecnico – di essere dentro la partita e determinato a giocarsi tutte le sue carte. Uno scenario che, in vista di martedì sera, ne fa il principale candidato di Allegri a sedersi in panchina. Un trend che, a questo punto, rischia di influire anche sul futuro a Torino dell’argentino…