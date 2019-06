Calciomercato Juve: Rabiot è ad un passo, trovato l’accordo con la mamma-agente

La Juve è vicina a chiudere il colpo Adrien Rabiot: secondo le ultime indiscrezioni è stato trovato l’accordo con la mamma del centrocampista

Dopo Ramsey la Juve chiude un altro colpo a parametro zero. Adrien Rabiot è infatti ad un passo dal vestire la maglia bianconera la prossima stagione. Il centrocampista francese, ufficiosamente in Italia per vacanza ma anche per parlare con Paratici, ha accettato le condizioni dei bianconeri ed è pronto a firmare un quinquennale da 7 milioni netti.

Come riporta il Corriere dello Sport, convinta anche la madre-agente del giocatore, la quale fece saltare diverse trattative nei mesi scorsi per alcune clausole sul contratto del figlio. Con la Juve tutto fila liscio per la felice conclusione, in attesa dell’ufficialità.